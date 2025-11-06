Presidenciais. António José Seguro ganha lastro no Porto

António José Seguro teve de esperar por dia 19 de outubro para ver oficializado o apoio de José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, à corrida a Belém. Mas as falanges do partido, como o DN noticiou, estavam já em missão para dotar a candidatura dos maiores apoios possíveis, mesmo sem o aval oficial. As autárquicas que sustentaram o bom resultado em corridas a solo no Interior do país, a moderação de Seguro e a falta de outro candidato associado ao PS encaminharam a escolha e o apoio destas federações. O distrito do Porto, com grande importância no desenrolar eleitoral do partido, coloca-se ao lado de Seguro e demarca-se da ideia de que, no voto urbano, o ex-secretário-geral, pode não angariar tanta votação, como o DN noticiou, depois de consultar fontes internas do PS. Em Penafiel, no dia 21 de outubro foi aprovada por unanimidade a moção de apoio a Seguro e, sabe o DN, que com o motor de campanha centrado em Braga, mas com muitas incursões pensadas ao Porto, o nome tem vindo a ganhar lastro. Apesar de a federação liderada por Nuno Araújo dar liberdade aos socialistas na intenção de voto e declaração de apoios, os autarcas manifestaram estar com Seguro e esse promete ser o caminho para um périplo pelo norte do país, nomeadamente na cidade Invicta. Pelo que foi possível apurar pelo nosso jornal, o discurso centrista, sem se querer associar à esquerda, mas antes preferindo falar em consensos e representação suprapartidária é tida como uma resposta positiva que o pode beneficiar eleitoralmente, até tendo em conta a multiplicação de candidatos à esquerda: António Filipe (PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), Jorge Pinto (Livre) e Manuela Magno (Volt). José Luís Carneiro, também pela conquista de capitais de distrito a solo, como Faro, Viseu, Bragança e Évora, sente essa mesma legitimação de uma marca PS mais virada ao centro.A declaração de intenções de Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde e candidato vencido nas Autárquicas no Porto, não representa, portanto, uma tendência na Invicta. O médico expressou apoio a Gouveia e Melo, revelando acreditar na “preparação” do almirante, fazendo referência ao período pandémico, em que o militar coordenou a distribuição de vacinas e resposta no território. Ainda assim, fontes consultadas pelo DN rejeitam que Manuel Pizarro tenha um impacto de arrastamento no Porto quanto ao candidato presidencial a apoiar. O próprio PS analisa não só a derrota eleitoral na Invicta, mas também a passagem de Jorge Sobrado para vereador da Cultura, como independente, garantindo a Pedro Duarte maioria para o PSD-CDS-PP-IL liderarem a Câmara, o que frustrou e muito o interior do PS. .Discurso centrista é uma resposta positiva e que pode beneficiar eleitoralmente dada a multiplicação de candidatos à esquerda, dizem fontes ao DN.Seguro ao centro.Presidenciais 2026. Federações do PS aprovam António José Seguro para a corrida a Belém.José Miguel Júdice esteve na apresentação de livro de Seguro, mas é mandatário de Cotrim de Figueiredo.Presidenciais 2026. Ana Gomes ao DN: "Mesmo sendo de esquerda, estou com Seguro”