Mesa de voto na Cidade Universitária, em Lisboa, para as Presidenciais de 2026.
Mesa de voto na Cidade Universitária, em Lisboa, para as Presidenciais de 2026.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Presidenciais: a competitividade eleitoral surge como fator decisivo na mobilização dos eleitores

As eleições presidenciais são mais valorizadas pelos eleitores que menos acompanham a política, revela estudo sobre a abstenção. Um fenómeno que os investigadores explicam pelo caráter mais personalizado da escolha do Presidente da República. Desde a década de 1990, a participação em presidenciais tem caído consistentemente e a competitividade eleitoral surge como fator decisivo na mobilização dos eleitores.
