Pedro Sousa suspende mandato na bancada parlamentar socialista

Pedro Sousa, deputado socialista, irá suspender o mandato no início de janeiro e ficará afastado do Parlamento por seis meses. Essa suspensão pode, depois, confirmar uma exoneração do jurista. O processo é exatamente igual ao de Pedro Nuno Santos, ex-secretário-geral do PS, que comunicou a saída do grupo parlamentar antes do Orçamento do Estado, a 9 de outubro, sendo substituído por Lia Ferreira.O DN sabe que Pedro Sousa, eleito nas últimas duas legislaturas pelo círculo de Braga, vai agora concentrar-se na vereação de oposição ao executivo de João Rodrigues, presidente eleito pela coligação do PSD-CDS-PP-PPM. O PS, recorde-se, não teve António Braga, candidato derrotado à autarquia, a assumir posição de vereador e ficou sem Catarina Miranda, a número dois, que foi nomeada vereadora com pelouro na coligação social-democrata. Como tal, Pedro Sousa, líder da concelhia bracarense, terá voz importante na definição do caminho socialista nos próximos tempos na oposição e prefere concentrar-se nessa missão nesta fase. O jurista, que não tinha regime de exclusividade no Parlamento, acumula a presidência da Associação de Futebol de Braga, para a qual foi eleito em setembro. Pelo que o DN pôde saber, será Hernâni Loureiro, que era o número 6 a concurso pelo círculo de Braga a substituir Sousa no parlamento. Adjunto do Gabinete do Ministério da Habitação e Infraestruturas aquando da tutela de Pedro Nuno Santos, foi também chefe de gabinete do ex-secretário-geral e que agora se encontra afastado do Parlamento, tendo alegado motivos pessoais, dedicando-se, neste tempo, à sua vida empresarial..Braga. João Rodrigues confia em abstenção do PS no orçamento, Pedro Sousa não dá garantias