Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pedro Sousa quer concentrar-se na oposição em Braga.
Pedro Sousa quer concentrar-se na oposição em Braga.DR
Política

Pedro Sousa suspende mandato na bancada parlamentar socialista

Presidente da Associação de Futebol de Braga vai ficar como vereador de oposição na autarquia bracarense. Segue o mesmo procedimento de Pedro Nuno Santos.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Parlamento
PS
Braga
edição impresa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt