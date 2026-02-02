Ana Paula Martins, ministra da Saúde.
Ana Paula Martins, ministra da Saúde.
Política

Parlamento. Presidente do INEM ouvido em comissão por requerimento de PS e Chega

Luís Mendes Cabral será chamado, esta terça-feira, a detalhar procedimento na emergência médica. Ana Paula Martins tem uma audição pedida desde julho, a que ainda não terá acedido.
Frederico Bártolo
