Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inês Sousa Real, porta-voz do PAN
Inês Sousa Real, porta-voz do PANReinaldo Rodrigues
Política

PAN tem a meta de entrar em executivos vencedores

Inês Sousa Real, porta-voz do partido, vinca ao DN confiança para as corridas eleitorais em Sintra, Lisboa e Coimbra.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
PAN
Inês Sousa Real
edição impressa
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt