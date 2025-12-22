Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inês Sousa Real no X Congresso do PAN, em Coimbra, no da 20 de dezembro de 2025.
Inês Sousa Real no X Congresso do PAN, em Coimbra, no da 20 de dezembro de 2025.Foto: Paulo Novais/Lusa
Política

PAN: Sousa Real é reeleita e reforma os estatutos

Porta-voz teve 95,3% dos votos e liderará mais três anos. Aplicação de sanções regula poder e responde a dúvidas do Tribunal Constitucional. Opositora Carolina Pia não compareceu e impugnou evento.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Congresso
estatutos
Tribunal Constitucional
Inês de Sousa Real
Pessoas-Animais-Natureza
edição impressa
Carolina Pia

