PAN prepara voto contra o Orçamento de Estado e avalia nome para as Presidenciais

O PAN reúne a Comissão Política esta terça-feira à noite e na ordem de trabalhos, sabe o DN, estão dois pontos centrais: a votação para o Orçamento de Estado na próxima semana e o tema Presidenciais.Pelo que o nosso jornal pôde apurar, Inês de Sousa Real tem críticas a fazer ao Executivo de Luís Montenegro e deverá pronunciar-se contra o Orçamento de Estado de 2026. A deputada única e porta-voz do partido transmitirá argumentos aos restantes militantes nesse sentido. Um dos pontos apresentados será o de falta de diálogo de Montenegro com restantes forças políticas, relembrando que o PAN foi recebido por ministros do Executivo, mas não pelo próprio líder de Governo.Na quinta-feira dia 9 de outubro, três dias antes das Autárquicas, o PAN considerou "absurdo" receber o Orçamento de Estado em plena campanha, considerando "não ser digno para o debate". Sousa Real realçou que "planos como o porta 65 para a habitação ou à proteção aos incêndios" ficou fora do documento, referindo que estava "aquém no alívio no custo de vida dos portugueses e para as empresas que procuram uma economia verde." Essa mesma decisão de voto deverá ficar conhecida ao cair da noite.A questão presidencial deverá suscitar mais dúvidas. A porta-voz, ao DN, garantiu que o partido se iria posicionar e que não desistira "de um nome que represente a sua ideologia", criticando quem se adiantou, uma farpa direta a Bloco de Esquerda e PS: "Estivemos coligados com alguns destes partidos nas Autárquicas, mas a escolha não partiu de qualquer diálogo e auscultação com o PAN." O investimento para uma campanha presidencial própria, sabe-se, pode impactar na decisão. Tanto António José Seguro como Catarina Martins não são nomes que recolham unanimidade.