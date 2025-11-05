Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Orçamento de Estado. BE propõe salário mínimo de 1020 euros e aumentos na dedicação exclusiva no SNS
Política

Orçamento de Estado. BE propõe salário mínimo de 1020 euros e aumentos na dedicação exclusiva no SNS

Mariana Mortágua entende que Saúde pode ser melhorada com investimento nos profissionais. 100 euros a mais para os salários mais baixos desafiam a meta do Governo na Especialidade.
Frederico Bártolo
Bloco de Esquerda
salário mínimo
Serviço Nacional de Saúde
OE 2026
Orçamento de Estado 2026
Especialidade

