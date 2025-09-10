Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Paula Santos, a líder parlamentar do PCP, aborda as propostas do partido ao DN.
Política

Orçamento do Estado 2026. PCP ataca descida do IRC, militarismo e venda da TAP

O Partido Comunista Português reúne-se esta quarta-feira com o Executivo e, ao DN, manifesta “oposição” para o próximo Orçamento de Estado.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Luís Montenegro
Orçamento de Estado
TAP
PCP
IRC
Paula Santos

