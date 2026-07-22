Luís Montenegro vai dedicar-se à coordenação do Governo durante o verão.
Luís Montenegro vai dedicar-se à coordenação do Governo durante o verão.Leonardo Negrão
Política

Oposição vê Montenegro sem férias de verão como um sinal de fraqueza

Primeiro-ministro vai prescindir de dias de descanso para garantir coordenação do Governo. Líderes partidários não seguem o seu exemplo e consideram que está a dar razão às críticas que lhe fizeram.
Leonardo Ralha
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