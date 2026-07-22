Oposição vê Montenegro sem férias de verão como um sinal de fraqueza

A decisão tomada por Luís Montenegro de prescindir de tirar férias neste verão, dedicando-se por inteiro à coordenação do Governo, está a ser vista pela oposição como um sinal de que o primeiro-ministro reconhece razão às críticas que lhe têm sido feitas por líderes partidários como André Ventura e José Luís Carneiro.Uma fonte do gabinete do primeiro-ministro revelou nesta terça-feira à Lusa que Luís Montenegro optou por não marcar férias neste verão, dispondo-se a gozar “apenas alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico, se a agenda o permitir e sem se ausentar do país”. Todo o tempo será dedicado a “coordenar a atividade do Governo”, o que irá conciliar com os seus compromissos enquanto presidente do PSD. Além de se dirigir ao Algarve para a Festa do Pontal, rentrée política social-democrata que vai assinalar o 50.º aniversário, marcada para 14 de agosto, também marcará presença na Universidade de Verão da Juventude Social Democrata, que decorre entre 24 e 30 de agosto na localidade alentejana de Castelo de Vide.Depois das acusações de um défice de coordenação num Governo assolado por um leque de problemas que incluem o chumbo do Pacote Laboral na Assembleia da República e as falhas no Serviço Nacional de Saúde até aos casos mais recentes dos atrasos na correção dos exames nacionais, que colocaram pressão sobre o ministro da Educação, Fernando Alexandre, e as suspeitas quanto às ligações do ministro da Administração Interna, Luís Neves, ao empreiteiro João Santos Carvalho, entre a oposição considera-se que o primeiro-ministro terá procurado dar resposta aos reparos que lhe foram feitos por se ter deslocado aos Estados Unidos, durante o Mundial de Futebol. Assistiu a jogos da Seleção de Portugal, apesar de o seu Governo ter decretado situação de alerta, face ao elevado risco de incêndios provocado pela vaga de calor. Ainda que pretenda dar um sinal em contrário, a decisão de Montenegro de prescindir das férias de verão está a ser vista como sinal de fraqueza pela oposição, com Chega e PS a considerarem que o primeiro-ministro aceita finalmente as suas recomendações para que lidere o Governo, tomando consciência dos sinais de desagregação na coordenação política.Com o PCP a considerar que “para lá da dimensão propagandista” contida no anúncio feito pelo gabinete do primeiro-ministro, “bem se pode dizer que, atendendo à política do Governo e às sua consequências na vida dos portugueses, esse anúncio configura mais uma ameaça do que uma decisão louvável”, Montenegro contou, ainda assim, com palavras mais elogiosas de um líder partidário. O secretário-geral do Juntos pelo Povo, Élvio Sousa, que é o líder da oposição ao Governo Regional de Miguel Albuquerque na Assembleia Regional da Madeira, comentou ao DN que “institucionalmente é uma situação de responsabilidade”. Desde que se tornou primeiro-ministro, após a vitória da AD nas legislativas de 2024, Montenegro fez férias no Brasil, acompanhado pela sua família, no verão desse ano, enquanto em 2025 se limitou a gozar alguns dias no Algarve..Férias dos líderes partidários.ChegaNão foi possível apurar como serão as férias do líder do Chega, André Ventura. PSJosé Luís Carneiro fará alguns dias de praia no Algarve e o resto das férias entre Baião e Porto. Volta a 16 de agosto, para a rentrée socialista.Iniciativa LiberalMariana Leitão terá uma semana de férias em agosto, com as duas filhas, dentro de Portugal. A rentrée liberal será a 29 de agosto, no Algarve. LivreSem “uma paragem total”, devido à “responsabilidade de acompanhar e intervir”, a co-porta-voz Isabel Mendes Lopes estará em várias zonas do país, assistindo ao eclipse solar de 12 de agosto. Por seu lado, Jorge Pinto ressalva que “um deputado nunca está verdadeiramente de férias”, mas aproveitará o fecho do Parlamento para passar mais tempo com a família, fazer longas caminhadas e leituras.PCPO secretário-geral comunista Paulo Raimundo irá de férias na primeira quinzena de agosto, não tendo previsto um destino em particular.CDS-PPNão foi possível apurar como serão as férias de Nuno Melo, também ministro da Defesa.Bloco de EsquerdaO coordenador bloquista, José Manuel Pureza, passará alguns dias na Figueira da Foz, com a família, antes de ir preparar o Fórum Socialismo, que o seu partido organiza em Setúbal, a 29 e 30 de agosto. PANA porta-voz Inês de Sousa Real passará a grande maioria das férias no Sul de Portugal, apelando a que não sejam esquecidas as zonas mais afetadas pelas tempestades. Juntos pelo PovoO secretário-geral Élvio Sousa fará, “como sempre”, uma semana de férias na Calheta, entre 3 e 8 de agosto..Comissão Permanente da Assembleia da República é quase a mesma do verão passado.Primeiro-ministro não vai tirar férias no verão e estará a “coordenar atividade do Governo”