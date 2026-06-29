Chega insiste em baixar idade da reforma e PS quer travar alienação de imóveis do Estado.
Chega insiste em baixar idade da reforma e PS quer travar alienação de imóveis do Estado.
Política

Oposição gasta os últimos cartuchos antes das férias

PS e Chega levam a plenário nesta semana projetos de lei nos antípodas do que a AD pretende. Até ao fim da sessão legislativa há tempo para debater o Estado da Nação e eleger mais órgãos externos.
Leonardo Ralha
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