OE2026: Carneiro defende entrega na data prevista porque “pressa é má conselheira”

O secretário-geral do PS defendeu esta quarta-feira, 10 de setembro, que o Orçamento do Estado deve ser apresentado na data prevista porque que “a pressa é má conselheira” e o importante é ser uma boa proposta, manifestando disponibilidade para dialogar com o Governo.À entrada para a sessão de apresentação da recandidatura de Hugo Martins à Câmara de Odivelas, distrito de Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre o pedido anunciado esta quarta-feira pelo líder do Chega para uma reunião com o primeiro-ministro sobre próximo Orçamento do Estado e a defesa da antecipação da entrega do documento no parlamento.“O mais importante é que, quando for apresentado, seja um bom Orçamento, não que seja apresentado muito depressa. Aliás, a pressa, em regra, é má conselheira e, portanto, que o Orçamento seja apresentado quando está previsto, que é no dia 10 de outubro, por aquilo que pude saber”, contrapôs..Chega vai pedir reunião a Montenegro para definir “linhas mestras” do OE2026. Sobre se gostaria de reunir-se com Luís Montenegro antes da entrega da proposta do Governo, o líder do PS disse que estará “sempre disponível para conversar com o primeiro-ministro quando este entender que é conveniente, que é adequado”.“Agora, é evidente que a apresentação da proposta do Orçamento do Estado compete ao Governo. Depois, há uma votação na generalidade, há depois um trabalho feito na especialidade e há uma votação final global. E, portanto, há muito tempo ainda para esse diálogo”, admitiu.Para Carneiro, “o que importa é que o Governo tenha consciência” daquelas que são as matérias que preocupam especialmente o PS..Chega quer ser parceiro preferencial do Governo para OE2026. IL diz não vai melhorar vida dos portugueses. “Nós colocamos três exigências que para nós são fundamentais em relação ao Orçamento do Estado”, recordou.O líder do PS reiterou que o orçamento “não pode dar suporte ou respaldo a políticas que fragilizem as relações laborais”, não pode contribuir “para enfraquecer o Serviço Nacional de Saúde ou para abrir as portas à sua privatização” nem iniciar a “privatização ou a objetivos de privatização da Segurança Social”. “São matérias que preocupam todas e todos os portugueses e essas são as exigências feitas ao Governo”, enfatizou..OE2026. Ventura diz que este ano há "condições mais favoráveis" para negociar mas dependerá do Governo. José Luís Carneiro desvalorizou quem “chega em primeiro ou em segundo lugar” às reuniões com o Governo.“Isso não é o mais importante. O importante é o conteúdo daquilo que se propõe em cada momento”, enfatizou.O presidente do Chega, André Ventura, anunciou hoje que vai pedir uma reunião ao primeiro-ministro para definir as "linhas mestras" do próximo Orçamento do Estado e defendeu a antecipação da entrega do documento no parlamento..Chega quer que OE2026 reflita "mudança de espírito de política de habitação”. "Entendi propor hoje ao senhor primeiro-ministro a realização de uma reunião onde possamos, das duas partes, estabelecer as linhas fundamentais, as linhas mestras que devem orientar o programa orçamental para o próximo ano", afirmou.Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder do Chega disse querer garantir que a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 "decorre sem sobressaltos e sem levantar uma crise política ou uma crise de divergência no país"..Brilhante Dias do PS antecipa “cena eleitoralista” do Governo com entrega do OE2026 em véspera de autárquicas