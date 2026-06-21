Montenegro encerra Congresso do PSD com críticas à oposição pelo "imobilismo" e promete um "Portugal maior"

O Livre acusou hoje o presidente do PSD de ter feito “salto à vara” após ter sido “derrotado” na revisão das leis laborais e manifestou-se contra uma eventual privatização das linhas ferroviárias suburbanas da CP.Estas posições foram transmitidas pelo deputado do Livre e ex-candidato presidencial Jorge Pinto no final do Congresso Nacional do PSD, que decorreu em Anadia, no distrito de Aveiro.“Este congresso decorreu num velódromo, mas, na verdade, parece que estamos numa pista de atletismo, porque o primeiro-ministro fez salto à vara. Passou por cima daquele que deveria ter sido um dos pontos principais do seu discurso, que é a mudança política que aconteceu esta sexta-feira”, declarou, numa alusão ao chumbo da proposta do Governo de revisão das leis do trabalho.Com essa votação no parlamento, de acordo com Jorge Pinto, ficou provado o erro da equidistância entre Chega e partidos da esquerda democrática feita pelo primeiro-ministro.“Mas parece que o primeiro-ministro ainda não aprendeu nada com aquilo que aconteceu na sexta-feira. Este Governo tem uma excelente oportunidade, já na próxima semana, durante a discussão da PSU (Prestação Social Única), para mostrar um bocadinho mais de humildade, tendo esta discussão séria e franca com os outros partidos da Assembleia da República em pé de igualdade. Uma discussão sem o Chega, uma vez mais, como parceiro preferencial ou único”, salientou.O deputado do Livre manifestou também oposição à intenção transmitida pelo primeiro-ministro de concessionar “linhas suburbanas da CP, que são aquelas que precisamente dão lucro”. “Também aí se exigia maior clareza por parte de Luís Montenegro”, acrescentou.Lusa