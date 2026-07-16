Montenegro deslocou-se à Assembleia da República com ministros em xeque.
Montenegro deslocou-se à Assembleia da República com ministros em xeque.Foto: Gerardo Santos
Política

Montenegro decidiu que a melhor defesa era o ataque, mas foi desafiado a apresentar moção de confiança

Primeiro-ministro acusou Chega e PS de tentarem governar a partir da Assembleia e de partilharem uma “narrativa” à moda de Sócrates. Fernando Alexandre foi o principal alvo de toda a oposição.
Leonardo RalhaVítor Moita Cordeiro
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