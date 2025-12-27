Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

Montenegro de férias até sexta-feira é substituído por Rangel e depois por Sarmento

Primeiro-ministro vai estar estes dias de férias com a família. Será substituído inicialmente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e depois pelo responsável pela pasta das Finanças.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai estar de férias até sexta-feira e será substituído inicialmente pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e depois pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Segundo informação adiantada à Lusa por fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro vai estar estes dias de férias com a família.

Até terça-feira, a substituição do chefe do executivo será assegurada por Paulo Rangel.

Depois desse dia e até ao final deste período de descanso de Montenegro será Miranda Sarmento a assumir essa responsabilidade.

