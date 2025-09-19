Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Costa e Luís Montenegro estiveram no Fórum Social do Porto 2025
António Costa e Luís Montenegro estiveram no Fórum Social do Porto 2025ESTELA SILVA/LUSA
Política

Montenegro convicto de que país caminha para uma legislação laboral “mais amiga” do trabalho

Montenegro considerou que, na base desta perspetiva, está um intenso diálogo social e o fortalecimento da contratação coletiva.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou-se esta sexta-feira, 19 de setembro, convicto de que se “está a abrir caminho” para que o país tenha uma legislação laboral “ainda mais amiga” do trabalho e dos trabalhadores.

“E é também com o foco na competitividade da nossa economia e da produtividade que estamos a abrir em Portugal a perspetiva de termos uma legislação laboral ainda mais amiga do trabalho, da qualidade do emprego e da competitividade da economia como caminho para valorizar as condições salariais, para proteger direitos e garantias dos trabalhadores e, também, para conciliar a vida profissional com a vida familiar”, afirmou no Fórum Social do Porto 2025.

Montenegro considerou que, na base desta perspetiva, está um intenso diálogo social e o fortalecimento da contratação coletiva.

O governante, que tinha ao lado o presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que Portugal está firmemente alinhado com o objetivo de reforçar a competitividade da economia promovendo e criando empregos de qualidade.

“Temos por isso, devo aqui acrescentar, uma política firme de valorização dos salários e de diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho”, referiu.

Montenegro disse ainda que Portugal foi em 2024 o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em que o aumento do rendimento dos trabalhadores foi maior.

O Fórum Social do Porto 2025, que começou na quinta-feira e termina hoje, tem como tema central "Empregos de Qualidade numa Europa Social Competitiva" e é organizado pelo Governo português com o apoio da Comissão Europeia.

António Costa e Luís Montenegro estiveram no Fórum Social do Porto 2025
Carneiro sai de reunião com PM e reafirma não querer lei de bases da Saúde e flexibilização laboral no OE
António Costa e Luís Montenegro estiveram no Fórum Social do Porto 2025
Conheça as principais propostas do Governo para mudar a legislação laboral
António Costa e Luís Montenegro estiveram no Fórum Social do Porto 2025
PCP avança com três projetos de lei para alterar Código do Trabalho
Luís Montenegro
lei laboral
legislação laboral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt