Mil comunistas juntaram-se a João Ferreira no Chiado e cantaram: “Só é um voto útil quando votas por Abril”

O candidato da CDU à Câmara de Lisboa, João Ferreira, teve direito a uma demonstração de força dos militantes comunistas. Foram cerca de um milhar de vozes, no final da Rua Garrett, junto aos antigos Armazéns do Chiado, a entoar “Só é um voto útil quando votas por Abril”.Tendo a seu lado o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que se referiu aos candidatos e ao programa que apresentam como “gente com provas dadas e que tem o melhor projeto para a cidade”, João Ferreira também voltou a defender que a capital necessita de uma vitória da CDU. Para reverter o que foi feito nos quatro anos do mandato de Carlos Moedas, mas sem esquecer os 14 anos de governação socialista que precederam o atual presidente da Câmara de Lisboa, responsáveis por “muitos dos problemas da cidade”.Numa acusação implícita a Alexandra Leitão, cabeça de lista da Viver Lisboa, João Ferreira criticou quem “branqueia” os erros da gestão de António Costa e Fernando Medina. Consigo, o atual vereador tinha outros autarcas do PCP e do PEV, e figuras como o antigo secretario-geral comunista Carlos Carvalhas, e a antiga responsável máxima da CGTP, Isabel Camarinha.Na arruada da CDU estiveram também muitos jovens militantes e avistaram-se algumas bandeiras da Palestina. Mas sobretudo as bandeiras vermelhas, verdes e amarelas da coligação que tem repetido não ser a Viver Lisboa, de Alexandra Leitão, com o PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, a única que disputa o voto do eleitorado de esquerda.