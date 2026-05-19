Metro Mondego ultrapassa um milhão de validações desde janeiro

O Metro Mondego ultrapassou, a 8 de maio, a marca de um milhão de validações, pouco mais de quatro meses depois do início da operação comercial, que arrancou a 1 de janeiro.De acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, o sistema conta atualmente com 23 estações em funcionamento, entre Lousã Estação e Portagem, em Coimbra.A procura tem vindo a crescer desde o início da cobrança de títulos de transporte. Em abril, foram registadas 281.189 validações, mais 57,4% do que em janeiro. Já o valor diário mais elevado foi alcançado em 6 de maio, com 13.410 validações.Os números apresentados pelo Governo indicam também uma utilização acima das previsões iniciais. Entre janeiro e maio, o total acumulado de validações ficou 20% acima dos estudos de procura, que consideram os dias úteis. Em março, a diferença face às estimativas foi de 44%, enquanto em abril chegou aos 41%.A estação da Portagem é a que apresenta maior movimento. A maior afluência concentra-se nos períodos da manhã, entre as 07h00 e as 09h00, e da tarde, entre as 16h00 e as 18h00.O percurso urbano, entre a Portagem e Alto de São João, concentra 80% das validações registadas.O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirma que os resultados dos primeiros meses de operação “comprovam a aposta de sucesso numa solução de mobilidade que é eficiente, segura e confortável”.“É um exemplo e uma inspiração para todo o país”, acrescenta o governante.