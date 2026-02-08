Eleitores marcaram presença na Escola Básica Guilherme Stephensn a Marinha Gtande, apesar da devastação que assolou o concelho.
Eleitores marcaram presença na Escola Básica Guilherme Stephensn a Marinha Gtande, apesar da devastação que assolou o concelho.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Mesmo com algum protesto, Marinha Grande vota para "reconhecer solidariedade" do país

Com árvores centenárias arrancadas pelas raiz e sintomas da intempérie, a participação eleitoral em Vieira de Leiria não esmoreceu, mas há "protesto" e há quem vote, por todos os outros motivos.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Tempestade
Política
Marinha Grande
Eleições presidenciais 2026
Depressão Kirstin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt