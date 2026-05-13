Teresa Leal Coelho é um dos membros da CNE que acusa o presidente, João Carlos Trindade, de falta de transparência.
Teresa Leal Coelho é um dos membros da CNE que acusa o presidente, João Carlos Trindade, de falta de transparência.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Membros da CNE acusam o Governo de querer extinguir este órgão

Os cinco elementos da CNE designados por Chega, PS, IL, Livre e PCP sublinham vários episódios provocados pelos outros cinco membros que “minam a credibilidade” do órgão para o extinguir.
Vítor Moita Cordeiro
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