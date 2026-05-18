Marcelo Guerreiro é candidato único à federação do PS no Baixo Alentejo

Marcelo Guerreiro é o candidato a suceder a Nelson Brito na federação do PS do Baixo Alentejo. Brito decidiu não se recandidatar e há consenso, pelo que o DN pôde saber, para que seja Guerreiro o novo líder da federação socialista. Vinca que é necessário um "novo ciclo político no distrito". Apesar de no distrito, o PS ter vencido nove dos 14 municípios, a derrota na capital de distrito fez soar alarmes, daí que Guerreiro refira o momento "exigente", focando-se na "mobilização política e de proximidade às populações", referindo, porém, a "estratégia de oposição construtiva e visível em Beja, Cuba, Almodôvar e Barrancos."No comunicado que torna oficial a candidatura, expressou a necessidade de promover a "valorização económica e salarial do território", tal como a necessidade de adotar uma "estratégia distrital para a habitação", a "modernização dos serviços públicos" e a "criação de comunidades de energia com retorno local", tendo nestes eixos a intenção de "atrair e fixar jovens." Guerreiro é o único candidato apontado à liderança, tal como o DN avançou em abril. O autarca de 36 anos cumpre o terceiro e último mandato em Ourique, como tal poderá ser trunfo do PS nas próximas Legislativas ou Autárquicas, consoante a avaliação do seu trabalho como líder de federação. Recentemente, conduziu José Luís Carneiro pelo território nas visitas do secretário-geral ao distrito, priorizando a rota no Interior para mencionar o relevo do ensino profissional e da especialização antes da entrada no mercado de trabalho.Nelson Brito não se recandidata ao cargo e esteve na posição desde 2020 e nessa condição fora eleito deputado. As eleições para as federações regionais e concelhias do PS irão realizar-se nos dias 19 e 20 de junho..PS mantém lideranças em Lisboa e adia decisões autárquicas para 2028.Luís Catarino é candidato único à concelhia do PS no Porto.Bragança, Vila Real e Viseu contrariam pedido de Carneiro e há listas rivais pelas federações