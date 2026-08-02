Composição do hemiciclo teve enormes alterações nos últimos três anos.
Composição do hemiciclo teve enormes alterações nos últimos três anos.Leonardo Negrão
Política

Maioria absoluta dos deputados só teve Montenegro como primeiro-ministro

Dos 230 deputados atuais, 61 estrearam-se nesta legislatura. E mais de metade (130) tomaram posse após 2024. Novos partidos e impacto de lutas internas nas listas ajudam a explicar tamanha renovação.
Leonardo Ralha
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Luís Montenegro
PS - Partido Socialista
Chega
André Ventura
PCP
Iniciativa Liberal
Livre
Assembleia da República
Bloco de Esquerda
CDS-PP
José Luís Carneiro
Juntos Pelo Povo
José Cesário
Partido Social Democrata
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