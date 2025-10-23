Luís Montenegro a caminho de Bruxelas para se juntar à cimeira europeia após funeral de Balsemão

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, seguiu esta quinta-feira (23 de outubro) para Bruxelas para participar na cimeira europeia, após ter marcado presença nas cerimónias fúnebres do fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão, tendo estado representado até agora no Conselho Europeu pelo homólogo grego, Kyriákos Mitsotákis.A informação foi avançada por fontes europeias em Bruxelas, que indicaram que o chefe de Governo vai juntar-se à reunião do Conselho Europeu a tempo de participar numa discussão sobre a crise habitacional, que Portugal tem estado a tentar colocar na agenda europeia dado o impacto no país e nos restantes 26.Luís Montenegro tinha cancelado toda a agenda prevista até ao final das cerimónias fúnebres do antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, que decorreram até ao início da tarde desta quinta-feira..Um Conselho Europeu para lutar contra o populismo