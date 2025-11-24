Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Olivais teve o Executivo mais difícil de encontrar
Política

Lisboa. Polémica nos Olivais: PS fecha Executivo incluindo CDU à revelia

Movimento Olivais em Ação e IL foram hipótese, mas negociações caíram após várias reuniões e chumbos. PS integrou Susana Matos, viu aprovação, mas comunista formalizou renúncia. Executivo está seguro.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
