Líder parlamentar do PSD acusa Ventura de ser “incendiário” por ter ido à manifestação de imigrantes

O líder parlamentar do PSD acusou esta quarta-feira (17 de setembro) o presidente do Chega de ser “incendiário”, depois de André Ventura ter saído do hemiciclo da Assembleia da República para ir até uma manifestação de imigrantes em frente ao parlamento.A acusação foi feita por Hugo Soares durante o debate proposto pelo PS de constituição de uma comissão técnica independente sobre os incêndios de agosto, no qual André Ventura participou durante a primeira hora, tendo saído pouco depois das 16:00.“Quando decorre um debate sério sobre incêndios, o deputado André Ventura fugiu de mansinho e está lá fora a provocar os imigrantes em Portugal, isto é uma vergonha”, acusou Hugo Soares.."Isto não é um país de burcas". Momentos de tensão junto ao parlamento quando Ventura confrontou imigrantes. O deputado e dirigente do PSD sublinhou que, se muitos na bancada social-democrata podem considerar que a imigração precisa de ser controlada, nenhum foi perturbar uma “manifestação legítima”.Já com os microfones desligados, o líder parlamentar do PSD repetiu, por várias vezes: “Incendiário, incendiário”.O presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, disse estar a ficar cansado do uso indevido de figuras regimentais e ameaçou até interromper os trabalhos, depois de uma primeira hora de debate marcada por constantes desvios ao tema.“Eu acho que quem é contra a democracia deseja que os trabalhos sejam interrompidos”, avisou, pedindo colaboração e lealdade institucional aos deputados.Na resposta a Hugo Soares, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, acusou o presidente da bancada do PSD de ter ameaçado fisicamente o deputado Pedro Frazão, numa fase não audível na sala.