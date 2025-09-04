José Luís Carneiro exige apuramento de todas as responsabilidade

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, exigiu esta quinta-feira, 4 de setembro, o apuramento de todas as responsabilidades sobre o descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa, que fez 17 mortos na quarta-feira.À chegada a Lisboa, após uma visita a Angola, José Luís Carneiro disse aos jornalistas que devem ser apuradas todas as responsabilidades "a todos os níveis hierárquicos".Por outro lado, José Luís Carneiro, que endereçou as condolências às famílias às vítimas, sugeriu ao Governo que articule os contactos internacionais no sentido de apoiar os familiares."São vários cidadãos estrangeiros e é muito importante que o Ministério dos Negócios Estrangeiros possa trabalhar com as representações internacionais acreditadas em Lisboa", disse ainda José Luís Carneiro.Já na quarta-feira, os líderes do Livre, Bloco de Esquerda e PAN manifestaram consternação pelo acidente.O porta-voz do Livre, Rui Tavares, referiu que estava "em choque" com o acidente, bem como "consternado com a existência de vítimas mortais e atento ao acompanhamento dos feridos".Numa nota na rede social X, partilhou ainda uma reação em conjunto com Carlos Teixeira e Patrícia Gonçalves, vereadores do partido em Lisboa.Já a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, destacou que recebeu "com consternação as notícias sobre o descarrilamento"."Haverá tempo para esclarecer tudo o que há a esclarecer. Para já, deixo uma palavra de pesar às famílias das vítimas e de rápida recuperação aos feridos", vincou a bloquista na mesma rede social.Também a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, endereçou "sinceras condolências às famílias das pessoas que morreram no acidente"."É com tristeza que tomamos conhecimento de uma notícia destas. Espero que não se venham a verificar mais vidas perdidas e pronta recuperação a quem ficou ferido", pode ler-se na publicação.O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou-se na quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória. O número de vítimas mortais subiu durante a noite de 15 para 17, todos adultos.