André Ventura junta o maior grupo parlamentar da oposição em Viseu.
André Ventura junta o maior grupo parlamentar da oposição em Viseu.Foto: Gerardo Santos
Política

Jornadas parlamentares do Chega juntam constitucionalistas para debater revisão

Carlos Blanco de Morais, Jorge Bacelar Gouveia e João Pedro Marchante vão nesta terça-feira a Viseu para debater com o maior partido da oposição. Esta segunda fala-se de Reforma Laboral e Reforma do Estado.
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As Jornadas Parlamentares do Chega, que arrancam nesta segunda-feira, em Viseu, têm entre os convidados os constitucionalistas Carlos Blanco de Morais, Jorge Bacelar Gouveia e João Pedro Marchante. Marcado para a manhã de terça-feira, 19 de maio, antes do encerramento, a cargo do líder parlamentar Pedro Pinto, o painel sobre Revisão Constitucional irá juntar os professores universitários às deputadas Cristina Rodrigues e Madalena Cordeiro, num debate moderado pela sua colega de bancada Idalina Durães.

Prioridade para o Chega e para a Iniciativa Liberal, a revisão do texto fundamental, para a qual existe o que André Ventura tem repetido ser uma possível oportunidade única de tirar partido da maioria de dois terços de que os partidos à direita do PS dispõem na Assembleia da República, tem esbarrado nas reticências do PSD. Os sociais-democratas defendem que esse processo deve ficar para a segunda metade da legislatura, embora os seus parceiros de coligação do CDS-PP tenham anunciado a formação de um grupo de trabalho, com o líder reeleito Nuno Melo a garantir neste domingo que o seu partido "vai a jogo" na revisão constitucional.

Com início marcado para as 15h00 desta segunda-feira, 18, num hotel viseense, a iniciativa do maior grupo parlamentar da oposição começará com uma intervenção do líder do partido, André Ventura, antes de dois painéis que também correspondem às prioridades do Chega.

O tema da Reforma Laboral será debatido pelas deputadas Rita Matias e Catarina Salgueiro com o vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, Rui Miranda; com o diretor da Associação Empresarial da Região de Viseu, Fernando Mateus; com o presidente do Sinfap - Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, Alexandre Carvalho; e com a antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

Segue-se, também nesta segunda-feira, um painel sobre Reforma do Estado, juntando Miguel Corte Real, que é vereador da Câmara do Porto e também o ministro-sombra do Chega para essa área; Nelson Cunha, presidente da Câmara do Entroncamento - uma das três que o partido de André Ventura conquistou nas autárquicas de 2025 -; o professor universitário Alexandre Franco de Sá (ministro-sombra da Educação do Chega); e os deputados Bruno Nunes e Manuela Tender. Com a colega de bancada Sandra Ribeiro a moderar.

A iniciativa do grupo parlamentar do Chga inclui ainda a visita a uma exploração agrícola na zona de Viseu, na tarde de terça-feira.

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