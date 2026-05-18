Jornadas parlamentares do Chega juntam constitucionalistas para debater revisão

As Jornadas Parlamentares do Chega, que arrancam nesta segunda-feira, em Viseu, têm entre os convidados os constitucionalistas Carlos Blanco de Morais, Jorge Bacelar Gouveia e João Pedro Marchante. Marcado para a manhã de terça-feira, 19 de maio, antes do encerramento, a cargo do líder parlamentar Pedro Pinto, o painel sobre Revisão Constitucional irá juntar os professores universitários às deputadas Cristina Rodrigues e Madalena Cordeiro, num debate moderado pela sua colega de bancada Idalina Durães.Prioridade para o Chega e para a Iniciativa Liberal, a revisão do texto fundamental, para a qual existe o que André Ventura tem repetido ser uma possível oportunidade única de tirar partido da maioria de dois terços de que os partidos à direita do PS dispõem na Assembleia da República, tem esbarrado nas reticências do PSD. Os sociais-democratas defendem que esse processo deve ficar para a segunda metade da legislatura, embora os seus parceiros de coligação do CDS-PP tenham anunciado a formação de um grupo de trabalho, com o líder reeleito Nuno Melo a garantir neste domingo que o seu partido "vai a jogo" na revisão constitucional.Com início marcado para as 15h00 desta segunda-feira, 18, num hotel viseense, a iniciativa do maior grupo parlamentar da oposição começará com uma intervenção do líder do partido, André Ventura, antes de dois painéis que também correspondem às prioridades do Chega.O tema da Reforma Laboral será debatido pelas deputadas Rita Matias e Catarina Salgueiro com o vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, Rui Miranda; com o diretor da Associação Empresarial da Região de Viseu, Fernando Mateus; com o presidente do Sinfap - Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, Alexandre Carvalho; e com a antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.Segue-se, também nesta segunda-feira, um painel sobre Reforma do Estado, juntando Miguel Corte Real, que é vereador da Câmara do Porto e também o ministro-sombra do Chega para essa área; Nelson Cunha, presidente da Câmara do Entroncamento - uma das três que o partido de André Ventura conquistou nas autárquicas de 2025 -; o professor universitário Alexandre Franco de Sá (ministro-sombra da Educação do Chega); e os deputados Bruno Nunes e Manuela Tender. Com a colega de bancada Sandra Ribeiro a moderar.A iniciativa do grupo parlamentar do Chga inclui ainda a visita a uma exploração agrícola na zona de Viseu, na tarde de terça-feira..Chega avança com revisão constitucional em ‘timing’ que PSD possa vir a aceitar.Antigo número dois do Chega no encerramento do Congresso do CDS-PP