João Soares e Nuno Pena recordam “A Fractura” do Verão Quente de 1975

“A Fractura” é o tema da próxima sessão do ciclo “50 anos do 25 de Novembro”, que terá lugar esta quarta-feira, dia 12 de novembro, às 15:30 horas, no Palácio da Independência, em Lisboa. A sessão contará com a participação especial de João Soares e de Nuno Pena, que partilharão testemunhos pessoais e conhecimentos próprios sobre factos que marcaram este intenso período de Maio a Agosto de 1975. “A presença de João Soares assume particular relevância pelo testemunho direto e pela ligação familiar a um dos protagonistas centrais da consolidação da democracia em Portugal, o dr.Mário Soares, sendo testemunha do referido choque no Estádio 1.º de Maio, do caso República, do grandioso comício da Alameda, em meados de Junho, e do aparecimento do Grupo dos Nove, face moderada do MFA”, refere a nota da organização, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal (Portuguese Heritage Society).O advogado Nuno Pena evocará a memória do seu pai, Rui Pena, então dirigente do CDS, “preso arbitrariamente pelo COPCON em meados de maio de 1975, maltratado e mantido em isolamento antes de ser libertado sem qualquer acusação”, segundo o comunicado. A sessão contará ainda com a moderação da jornalista Raquel Abecasis e com o painel residente composto por José Ribeiro e Castro, Carlos Magno, José Luís Ramos Pinheiro, Maria João Avillez e Nuno Rogeiro. Promovido pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal (Portuguese Heritage Society), o ciclo decorre sob o subtítulo “Desvios, confrontos, percalços da Revolução e o triunfo da Democracia”, e revisita as diferentes fases do processo revolucionário posterior ao 25 de Abril — de julho de 1974 ao 25 de Novembro de 1975. A iniciativa, iniciada a 15 de outubro, prolonga-se até 26 de novembro.