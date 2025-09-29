Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Paulo Correia, candidato do PS à Câmara Municipal de Gaia
Política

João Paulo Correia: "Gaia terá de ter um orçamento equiparado, pelo menos, ao da câmara do Porto"

Autárquicas 2025. O candidato socialista em Vila Nova de Gaia acusa Luís Filipe Meneses de ter deixado a câmara falida, aposta no fim das portagens, promete 1500 fogos habitacionais e anuncia a criação de uma divisão municipal para a transparência.
Publicado a
Entrevista
Vila Nova de Gaia
João Paulo Correia
edição impressa
Autárquicas 2025
Diário de Notícias
