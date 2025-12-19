Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inês de Sousa Real é a líder do PAN desde 2021.
Política

Inês de Sousa Real vai ser reeleita porta-voz do PAN sob ameaça de impugnação

Porta-voz é reconduzida este sábado. Lista opositora não marca presença e foi para tribunal.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
PAN
Congresso
Inês de Sousa Real
impugnação
edição impressa
Porta-voz
Carolina Pia

