Líder da Iniciativa Liberal vai apresentar proposta de revisão da Lei de Bases da Proteção Civil.
Líder da Iniciativa Liberal vai apresentar proposta de revisão da Lei de Bases da Proteção Civil.Leonardo Negrão
Política

Iniciativa Liberal debate soluções para a Proteção Civil em Leiria

Mariana Leitão apresenta projeto de revisão de Lei de Bases em evento que assinala seis meses da destruição causada pela tempestade Kristin. Com o autarca Gonçalo Lopes e deputados do PSD, Chega e PS.
Leonardo Ralha
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Leiria
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Mariana Leitão
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Gonçalo Lopes
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Comboio de tempestades
Lei de Bases da Proteção Civil
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