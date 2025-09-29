Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Imigrantes em Portugal são “os maiores defensores” da política do Governo, diz Montenegro
Imigrantes em Portugal são “os maiores defensores” da política do Governo, diz Montenegro

O líder social-democrata considerou que é possível existir “uma convivência sã” com os imigrantes, “uma convivência que é a expressão da portugalidade”.
O presidente do PSD afirmou esta segunda-feira, 29 de setembro, que são os imigrantes em Portugal quem mais o aborda para defender a política de imigração do Governo e, na Amadora, manifestou-se confiante “no virar de página” com a vitória de Suzana Garcia.

Num comício de fim de tarde ao ar livre na Damaia, no concelho da Amadora, Luís Montenegro elogiou a candidata da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/RIR, até pelo “picante e alguma polémica”.

“Nós precisamos de pessoas com ousadia que estão disponíveis para mudar o estado de coisas e não dos que estão conformados e não resolvem coisa nenhuma”, disse.

Na Amadora, o também primeiro-ministro disse querer reforçar uma ideia sobre a política de imigração do Governo.

“Muitas das pessoas que me abordam na rua para me incentivar a termos uma imigração regulada são os imigrantes que estão em Portugal, eles são os maiores defensores da política de imigração que nós temos hoje no nosso Governo”, afirmou.

O líder social-democrata considerou que é possível existir “uma convivência sã” com os imigrantes, “uma convivência que é a expressão da portugalidade”.

“Nós fomos sempre um país aberto ao mundo. Nós fomos um país que se lançou pelo mar adentro à procura do convívio com outras culturas, da capacidade de construir pontes. Mal era que nós não fizéssemos isso no nosso próprio território”, afirmou.

Sobre a candidatura de Suzana Garcia, disse ter “confiança redobrada” na vitória a 12 de outubro, considerando que tal significará “um virar de página na Amadora”.

“Querem continuar com um concelho desordenado? Querem continuar com um concelho com o lixo por recolher? Querem continuar com uma Câmara que se queixa da insegurança em vez de contribuir para a segurança? Se querem continuar assim, não votam nesta candidatura. Mas se querem mudar e resolver, então têm de votar nesta coligação, têm de votar na Suzana Garcia”, apelou.

