Imigrantes em Portugal são “os maiores defensores” da política do Governo, diz Montenegro

O presidente do PSD afirmou esta segunda-feira, 29 de setembro, que são os imigrantes em Portugal quem mais o aborda para defender a política de imigração do Governo e, na Amadora, manifestou-se confiante "no virar de página" com a vitória de Suzana Garcia.Num comício de fim de tarde ao ar livre na Damaia, no concelho da Amadora, Luís Montenegro elogiou a candidata da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/RIR, até pelo "picante e alguma polémica"."Nós precisamos de pessoas com ousadia que estão disponíveis para mudar o estado de coisas e não dos que estão conformados e não resolvem coisa nenhuma", disse.Na Amadora, o também primeiro-ministro disse querer reforçar uma ideia sobre a política de imigração do Governo."Muitas das pessoas que me abordam na rua para me incentivar a termos uma imigração regulada são os imigrantes que estão em Portugal, eles são os maiores defensores da política de imigração que nós temos hoje no nosso Governo", afirmou.O líder social-democrata considerou que é possível existir "uma convivência sã" com os imigrantes, "uma convivência que é a expressão da portugalidade"."Nós fomos sempre um país aberto ao mundo. Nós fomos um país que se lançou pelo mar adentro à procura do convívio com outras culturas, da capacidade de construir pontes. Mal era que nós não fizéssemos isso no nosso próprio território", afirmou.Sobre a candidatura de Suzana Garcia, disse ter "confiança redobrada" na vitória a 12 de outubro, considerando que tal significará "um virar de página na Amadora"."Querem continuar com um concelho desordenado? Querem continuar com um concelho com o lixo por recolher? Querem continuar com uma Câmara que se queixa da insegurança em vez de contribuir para a segurança? Se querem continuar assim, não votam nesta candidatura. Mas se querem mudar e resolver, então têm de votar nesta coligação, têm de votar na Suzana Garcia", apelou.