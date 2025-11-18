Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Rodrigues foi o candidato apoiado pelo PSD, CDS-PP e PPM.
Política

Governabilidade em Braga depende de negociação medida a medida

João Rodrigues tem três vereadores de 11. IL recusou parceria, PS não tem o cabeça de lista anterior e procura definições políticas. Independente Ricardo Silva é decisivo.
Frederico Bártolo
