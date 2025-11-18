Governabilidade em Braga depende de negociação medida a medida

A coligação entre PSD-CDS-PP-PPM em Braga venceu as Autárquicas de outubro, mas por menos de 300 votos de diferença. Como tal, a Câmara está em situação de apertada dificuldade para governar. João Rodrigues, ex-vereador de Ricardo Rio, tem três de 11 mandatos e distribuiu pela equipa os pelouros, um Executivo, portanto, preenchido de responsabilidades. No entanto, há intenção de procurar acordos, mais ou menos formais, para assegurar que há alguma estabilidade. O Partido Socialista e o movimento independente liderado por Ricardo Silva alcançaram três mandatos cada. Ao DN, há um mês, João Rodrigues disse que não tinha planos de associação a Ricardo Silva, mas poderá ser a solução a encontrar para viabilização das principais propostas. Isso implicaria convencer toda a equipa do homem que governou uma das freguesias mais importantes em Braga, conseguindo um resultado surpreendente. No lado do PS o rumo não está totalmente definido. António Braga, derrotado por curta margem, não assumiu o cargo de vereador, afastando-se das listas. Pedro Sousa, líder da concelhia, da Associação de Futebol de Braga e que garantira que deixaria de ser deputado no Parlamento caso a equipa socialista vencesse as eleições, deve herdar responsabilidades na definição da estratégia socialista para o concelho. Até aqui, pelo que foi possível saber, não haverá caminho para um entendimento com o PSD, estando aberto a alguns acordos pontuais, enfatizando a possibilidade de que a autarquia de Braga seja governada medida a medida e dependente de uma postura dialogante de João Rodrigues. Rui Rocha, que manteve lugar de deputado no Parlamento, é vereador eleito pela Iniciativa Liberal e reuniu com João Rodrigues, sinal de que o presidente minhoto procura apoios, possivelmente por ter noção da dificuldade em lograr os votos favoráveis de toda a equipa do PS ou de Ricardo Silva. “A Iniciativa Liberal, em coerência com os princípios que defendeu em campanha eleitoral, analisará assim caso a caso as propostas que venham a ser discutidas nas reuniões de Câmara”, adiantou em comunicado, rejeitando pelouros, mas antes adotando “uma oposição exigente. construtiva, rigorosa, leal, assertiva e responsável.”.PS Braga reconhece vitória de João Rodrigues nas eleições.Social-democrata João Rodrigues vence em Braga à tangente