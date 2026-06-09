A ilha Terceira, nos Açores, conta com uma população de 52 mil habitantes, mas será amanhã, 10 de Junho, o centro das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
A ilha Terceira, nos Açores, conta com uma população de 52 mil habitantes, mas será amanhã, 10 de Junho, o centro das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.Foto: Leonardo Negrão
Política

Fátima Amorim: “Vemos a importância geoestratégica da Base das Lajes neste cenário que vivemos”

Em março, António José Seguro prometeu homenagear no Dia de Portugal os 50 anos das autonomias dos Açores e da Madeira. O DN ouviu a autarca de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira - o palco desta comemoração -, sobre os significados e impactos desta decisão.
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