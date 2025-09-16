Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cristóvão Norte era vice-presidente do grupo parlamentar.Leonardo Negrão
Política

Faro. Cristóvão Norte: "O candidato com maior influência política sou eu"

Proximidade com Montenegro é argumento decisivo para o cabeça de lista do PSD da coligação por Faro. Diz haver espaço de endividamento para custear habitação.
Frederico Bártolo
