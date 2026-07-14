Mário Tomé foi militante do BE durante 27 anos e foi deputado da UDP.
Mário Tomé foi militante do BE durante 27 anos e foi deputado da UDP.Foto: Paulo Spranger
Política

Ex-deputados e candidato a Belém deixam BE

Numa missiva que acusa a atual direção do partido de promover uma “rendição a uma social-democracia [...] dissolvida no neoliberalismo”, 60 militantes do BE saíram do partido.
Vítor Moita Cordeiro
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