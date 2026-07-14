Despacho de Aguiar-Branco indica que sessão de sexta-feira é exclusivamente para votações.
Despacho de Aguiar-Branco indica que sessão de sexta-feira é exclusivamente para votações.Reinaldo Rodrigues
Política

Estado da Nação deve ser entrave a debate sobre exames nacionais

Ida de Fernando Alexandre ao Parlamento será discutida na conferência de líderes. Ao recusar o adiamento do Estado da Nação pedido pela IL, Aguiar-Branco defendeu que na sexta-feira só há votações.
Leonardo Ralha
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