Regionalização foi tema no congresso do PSD e Pedro Duarte pediu revisão do poder local.
Regionalização foi tema no congresso do PSD e Pedro Duarte pediu revisão do poder local.Foto: Leonardo Negrão
Política

Esquerda usa clivagens no PSD e retoma tema da Regionalização

PCP agenda debate sobre a criação de regiões administrativas e tem respaldo de PS e Livre, que também avançam com propostas, após um congresso em que Pedro Duarte vincou diferenças para Montenegro.
Frederico Bártolo
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André Rijo
Referendo 1998 - Regionalização
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