‘Desafios’, o “pragmatismo raro” de António Rebelo de Sousa

A premissa parece simples e acessível. Um livro que agrega ensaios e perspetivas que não estão limitadas ao universo académico sobre fenómenos que afetam as pessoas, publicados entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026 no Diário de Notícias. Foi assim que o Grémio Literário, em Lisboa, se tornou esta quinta-feira, 28 de maio, palco do lançamento do livro Desafios, escrito pelo economista António Rebelo de Sousa, que surge aqui também com a função de cronista. É um conjunto de artigos de opinião onde “defende o modelo em que o Estado cria condições, regula com inteligência e protege quem precisa, enquanto o setor privado inova, investe e assume riscos”, explicou o diretor do DN, Filipe Alves, numa sessão que também contou com a presença do presidente do Conselho das Artes do Centro Nacional de Cultura, Guilherme d’Oliveira Martins, e do professor universitário e bastonário dos Economistas, António Mendonça, tendo ambos escrito, respetivamente, o prefácio e o posfácio do livro.“O critério último de António Rebelo de Sousa não é ideológico, é humano. E o que importa é saber se as políticas públicas e as decisões económicas contribuem para melhorar o dia a dia das pessoas, reforçar a coesão social e ampliar as oportunidades”, insistiu Filipe Alves, enquanto destacava a “visão ética e estratégica” do autor neste livro, que chega aos escaparates sob a forma de “uma síntese do seu pensamento, rigor analítico, sentido histórico, preocupação com o bem comum e uma leitura global dos fenómenos económicos”.Na perspetiva de Guilherme d’Oliveira Martins, o autor mostra nestes textos que encara a “democracia não como sistema formal de escolha dos titulares de um poder político, mas como um sistema de valores”. Já António Mendonça explicou que no autor “há uma preocupação permanente sobre a questão europeia e, portanto, a importância do seu desenvolvimento para dar resposta aos grandes problemas da atualidade”..Planear e prevenir.António Rebelo de Sousa: "Apoio Seguro pelas suas qualidades e por ser um bom político de centro-esquerda"