António Rebelo de Sousa escreveu ‘Desafios’ ao longo de três anos sob a forme de crónicas no DN.
António Rebelo de Sousa escreveu ‘Desafios’ ao longo de três anos sob a forme de crónicas no DN. Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

‘Desafios’, o “pragmatismo raro” de António Rebelo de Sousa

Textos publicados no Diário de Notícias nos últimos três anos são um “testemunho da consistência” sobre a economia.
Vítor Moita Cordeiro
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