Grupo parlamentar do Chega não deverá encontrar apoios para a sua proposta.
Grupo parlamentar do Chega não deverá encontrar apoios para a sua proposta.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

CPI à Operação Influencer só pode avançar depois do verão, mas Chega espera dividendos

Resto da direita parlamentar resiste a iniciativa do partido de Ventura, que terá de esperar pela próxima sessão para poder criar comissão de inquérito de forma potestativa.
Leonardo Ralha
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