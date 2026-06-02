CPI à Operação Influencer só pode avançar depois do verão, mas Chega espera dividendos

A proposta do Chega para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) aos factos apurados na Operação Influencer, justificada por André Ventura pela revelação de escutas que mostram o atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, então primeiro-ministro, a falar de matérias ligadas à investigação judicial, deverá ser chumbada nesta terça-feira. Era necessário que a maioria dos deputados aprovassem a iniciativa, mas tudo indica que os 60 parlamentares do Chega ficarão desacompanhados na aprovação, restando-lhes esperar até ao final do verão, no arranque da próxima sessão legislativa, para impor a CPI de forma potestativa.Certo está que na votação no plenário desta terça-feira o PSD manterá a posição tomada pelo seu líder parlamentar há um mês, quando o Chega revelou a intenção de chamar ao Parlamento António Costa e outros ex-governantes socialistas, como João Galamba. Hugo Soares disse então que o seu partido “nunca misturou política com justiça”, posição que não alterou após Ventura notar que outras comissões de inquérito, como a do Banco Espírito Santo, decorreram em paralelo com processos judiciais.Embora a falta de votos do PSD inviabilize à partida uma iniciativa sem acolhimento à esquerda, e muito menos no PS, também a Iniciativa Liberal e o CDS deverão distanciar-se da iniciativa do partido de André Ventura, que espera obter dividendos da posição do resto da direita, tal como na reapreciação parlamentar da pena acessória de perda de nacionalidade. Também nesse caso Hugo Soares afastou um cenário de conflito institucional, o que ocorreria se dois terços dos deputados voltassem a aprovar o diploma chumbado pelo Tribunal Constitucional.Na CPI, o Chega quer apurar a “intervenção e eventual responsabilidade” da governação de António Costa nos factos investigados pela Operação Influencer, que levou à demissão do então primeiro-ministro e à dissolução da Assembleia da República, na qual o PS tinha maioria absoluta, e à realização de eleições antecipadas. António Costa negou publicamente qualquer intervenção ou conhecimento dos negócios investigados pela justiça, mas numa das escutas fala sobre o data center Start Campus. Isso leva o Chega a dizer que o antigo primeiro-ministro e outros dirigentes socialistas “mentiram ao país”. E a querer apurar a intervenção de Costa nos negócios de exploração de lítio, produção de energia a partir de hidrogénio e construção do data center..Chega insiste em CPI a negócios do lítio: "Não podemos deixar que Operação Influencer se torne o novo Marquês".Deputados voltam a votar pena acessória de perda de nacionalidade chumbada pelo Tribunal Constitucional