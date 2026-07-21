Durante as férias parlamentares, e quando ocorrem dissoluções, a Comissão Permanente assegura o funcionamento da Assembleia da República.
Durante as férias parlamentares, e quando ocorrem dissoluções, a Comissão Permanente assegura o funcionamento da Assembleia da República.Gerardo Santos
Política

Comissão Permanente da Assembleia da República é quase a mesma do verão passado

Núcleo que vai assegurar funcionamento do Parlamento durante as férias terá poucas mudanças em relação ao arranque da legislatura. Fabian Figueiredo e Isabel Mendes Lopes serão as exceções.
Leonardo Ralha
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