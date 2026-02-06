Cinco mulheres tentaram e nunca conseguiram chegar a Belém

Desde António Ramalho Eanes, eleito em 1976, até Marcelo Rebelo de Sousa, eleito pela primeira vez em 2026, Portugal votou 11 vezes para escolher o Presidente da República. Entre o alfa e o ómega desta equação, até agora, só tinha havido uma segunda volta em eleições presidenciais, em 1986, tendo em conta que é algo que acontece apenas quando nenhum dos candidatos consegue obter mais de metade dos votos. Nestas contas, ainda só houve 5 mulheres na corrida a Belém. São estes os números de 50 anos de história.5Presidentes Desde 1976, quando aconteceram as primeiras eleições eleições presidenciais em democracia, Portugal só teve cinco chefes de Estado, todos eleitos para dois mandatos: António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006, Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026). Deste modo, o vencedor da segunda volta das eleições de 2026 - disputada entre António José Seguro e André Ventura - será o sexto Presidente da República. No entanto, os portugueses já se deslocaram às urnas 12 vezes para escolher o Presidente, contando com a segunda volta das eleições de 1986, disputada entre Mário Soares e Freitas do Amaral, e a primeira volta de 2026..14Candidatos A 18 de janeiro de 2026 aconteceram as eleições presidenciais mais disputadas de sempre, com 11 candidatos admitidos pelo Tribunal Constitucional: André Ventura, André Pestana, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Jorge Pinto, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim de Figueiredo, Luís Marques Mendes e Manuel João Vieira. No entanto, os boletins de voto, por terem sido impressos com antecedência, para cumprirem o calendário eleitoral que implica votos antecipados de doentes hospitalizados, reclusos e emigrantes, apresentaram 14 candidatos, com Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, excluídos da lista por terem apresentado irregularidades nas candidatura.4.262.672Votantes Nas eleições presidenciais de 2021, quando Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito para o segundo mandato, em plena pandemia de Covid, a abstenção atingiu um recorde, com apenas 4.262.672 eleitores a comparecerem às urnas, num universo de 10.864.327 inscritos, isto é 60,78% de abstenção. No extremo oposto, a mais baixa taxa de abstenção de sempre foi registada em 1980, quando Ramalho Eanes foi eleito pela segunda vez, com 15,8% de eleitores a não se dirigirem às mesas de voto. Na única vez, até agora, em que de facto houve uma segunda volta nas presidenciais, em 1986, a abstenção ficou nos 21,8%, a segunda mais baixa desde 1976..68Concelhos Na segunda volta das presidenciais de 2026, uma onda de mau tempo afetou Portugal e deixou 68 concelhos em situação de calamidade, o que levou, ontem, o candidato André Ventura, a defender um adiamento do sufrágio a nível nacional. Por seu turno, António José Seguro, que tem estado em vantagem nas várias sondagens que têm sido feitas, considerou que as eleições “devem realizar-se onde for possível” e deixou críticas ao adversário, apelidando a sugestão de Ventura como “discursos de desmobilização”.5Mulheres A primeira mulher a candidatar-se ao cargo de Presidente da República foi Maria de Lourdes Pintassilgo, em 1986. Desde essa altura, foram necessários 30 anos para que uma mulher voltasse a candidatar-se, algo que só aconteceu em 2016, quando Marisa Matias se apresentou. Entretanto, já Maria de Balém, Ana Gomes e Catarina Martins repetiram a façanha, sem que, até agora, uma mulher tivesse sido eleita.5.880.078Eleitores Na segunda volta das presidenciais de 1986, disputada entre Mário soares e Freitas do Amaral, foram 5.880.078 eleitores às urnas, o número mais elevado de que há memória. .1.320.000Euros Na primeira volta das presidenciais de 2026, o candidato, entre os 11 aprovados pelo Tribunal Constitucional, que mais dinheiro gastou na campanha, de acordo com o orçamento entregues à Comissão Nacional de Eleições, foi Luís Marques Mendes, com um total de 1.320.000 euros. No extremo oposto, no mesmo ano, Manuel João Vieira foi o que apresentou o orçamento mais baixo, com um total de 860 euros..Presidenciais 2026. Seguro vem reforçar peso da esquerda, Ventura seria caso inédito.Presidenciais: Mais de 300 mil inscritos para voto antecipado este domingo, com seis alterações de local.Segunda volta ou o exercício da “incógnita” e da “previsibilidade”