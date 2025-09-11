Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura foi o terceiro candidato mais votado em 2021
André Ventura foi o terceiro candidato mais votado em 2021Carlos Pimentel/Global Imagens
Política

Chega vai ter candidato próprio às presidenciais

Partido vai reunir-se Conselho Nacional em Lisboa e terá como tema único a discussão da corrida a Belém. André Ventura será instigado a assumir-se à eleição. Livre leva Catarina Martins a referendo.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
André Ventura
Livre
Rui Tavares
Belém
Marques Mendes
António José Seguro
Catarina Martins
edição impressa
Gouveia e Melo
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt