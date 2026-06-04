Durante a greve, o líder da CGTP, Tiago Oliveira, encontrou-se com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.
Durante a greve, o líder da CGTP, Tiago Oliveira, encontrou-se com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.Foto: Leonardo Negrão
Política

Chega e PS recebem o testemunho do futuro da revisão da lei laboral

Greve deu um sinal ao país, interpretado de forma diferente entre CGTP e Governo, que a viram respetivamente como uma clara rejeição ao pacote laboral ou como “residual” e sem relevância. Agora, cabe ao Parlamento decidir o que acontece ao Código do Trabalho.
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