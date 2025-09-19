Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Chat control" é debatido em outubro no Conselho da União Europeia.
"Chat control" é debatido em outubro no Conselho da União Europeia.Foto: Leonael de Castro/Global Imagens
Política

“Chat control” leva partidos a debater direito à privacidade

A presidência dinamarquesa no Conselho da UE tem proposto um regulamento que promove o combate ao abuso sexual de crianças, que implica acesso a dados pessoais. Partidos rejeitam medidas gerais.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
Política
PS
Proteção de dados
BE
edição impressa
IL

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt