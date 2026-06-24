Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS-PP.
Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS-PP.Reinaldo Rodrigues
Política

CDS-PP quer duplicar dedução do IRS a partir do terceiro filho

“Imperativo nacional” justifica projeto de lei que eleva para 1200 euros dedução à coleta nas famílias com três filhos. Se for aprovado, terá impacto anual de 20 milhões de euros, que será faseado.
Leonardo Ralha
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