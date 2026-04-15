Catarina Martins, eurodeputada e ex-coordenadora do BE
Catarina Martins, eurodeputada e ex-coordenadora do BEPAULO NOVAIS / Lusa
Política

Catarina Martins luta em Bruxelas por 'stock' europeu e mais acessível de medicamentos comuns

Eurodeputada do BE é a relatora do grupo da Esquerda e diz ao DN querer resposta conjunta em fármacos críticos e não só. Desafia Luís Montenegro a associar-se a outros países periféricos.
Frederico Bártolo
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