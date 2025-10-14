Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro prefere estabilidade governativa
José Luís Carneiro prefere estabilidade governativaReinaldo Rodrigues
Política

Carneiro deve sugerir à bancada do PS abstenção no Orçamento de Estado 2026

Secretário-geral sugerirá aos deputados socialistas a viabilização do documento do Governo. Em 2024, Pedro Nuno Santos fez o mesmo. Chega teve solicitações ouvidas, mas não deu garantia de “sim”.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Chega
Orçamento
José Luís Carneiro
Partido Socialista
Grupo parlamentar do PS
edição impressa
OE2026
Viabilização

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt