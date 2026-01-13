Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António José Seguro, Gouveia e Melo e André Ventura foram três dos 11 participantes no debate da RTP.
Política

Campanha. Seguro chega à meta com trunfos, almirante vê espaço no centro-direita, Cotrim sugeriu rendição

Paula Espírito Santo e António Costa Pinto concordam que candidato apoiado pelo PS ganhou apoiantes, ao contrário de Marques Mendes. Gouveia e Melo usa estrategicamente figuras da AD. Cotrim errou.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Pedro Nuno Santos
André Ventura
Marques Mendes
António José Seguro
António Filipe
Inês Sousa Real
Catarina Martins
Jorge Pinto
politólogos
Campanha
António Costa Pinto
João Cotrim de Figueiredo
Gouveia e Melo
Presidenciais 2026
Paula Espírito Santo
Eleições presidenciais 2026
edição impessa

