Estatuto de apátrida e detenções de imigrantes ilegais são esta quarta-feira discutidos no Parlamento.
Estatuto de apátrida e detenções de imigrantes ilegais são esta quarta-feira discutidos no Parlamento.Foto: Gerardo Santos
Política

Burcas e lei do retorno regressam à AR em clima de pressão migratória

Projeto de lei do Chega que proibe rostos cobertos em público é hoje debatido na especialidade, junto com outros diplomas sobre estrangeiros, dois dias depois de o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, anunciar escrutínios sobre serviços públicos pressionados pela imigração.
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